В Кабардино-Балкарии в результате обвала горных пород погиб один человек

Еще пятеро пострадали

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро получили различные травмы в результате обвала горных пород в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщил ТАСС директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев.

"Около 02:00 с вершины Дых-Тау обрушились горные массы на место стандартных ночевок "Судейских ночевки". Там ночевали две группы: альпинисты (шесть человек) и туристы (три человека). По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро получили травмы различной степени", - рассказал Анаев.

По уточненным данным, в районе обрушения находилась группа альпинистов Федерации альпинизма Санкт-Петербурга и незарегистрированная группа туристов. "Про туристов мы узнали только после ЧП, их данные нам дали по радиосвязи, они не были зарегистрированы у нас", - отметил директор.

Причиной ЧП стало обрушение горных масс. "С Дых-Тау обрушились огромные массы льда и камней, которые за счет своих объемов пересекли ледник Мижирги и достигли стандартного места бивака, до этого считавшегося безопасным, "Судейские ночевки", расположенного на высоте около 3,2 тыс. м", - добавил Анаев.