Над Якутском из-за дыма зафиксировали превышение показателей химических веществ

В региональном Минздраве рекомендовали меньше бывать на открытом воздухе и надевать влажные защитные маски при усилении запаха

ТАСС, 12 августа. Роспотребнадзор Якутии выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе в Якутске по пяти показателям, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"В Якутске проведено 27 исследований атмосферного воздуха. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в 15 исследованиях по 5 показателям в Якутске: взвешенные вещества - до 1,12 ПДК, взвешенные частицы РМ 2,5 (смесь мелких твердых частиц пыли, золы, сажи, дыма) - до 1,25 раза ПДК, взвешенные частицы РМ 10 - до 1,33 ПДК, диоксид азота - до 1,65 ПДК, оксид азота - до 1,17 ПДК", - говорится в сообщении. По остальным химическим веществам (оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сажа (углерод) превышений ПДК не выявлено.

На сайте правительства Якутии сообщается о необходимости принятия превентивных мер в связи с высокой задымленностью и превышением ПДК химических веществ в Якутске. Также в региональном министерстве здравоохранения рекомендуют меньше бывать на открытом воздухе, надевать влажные защитные маски при усилении запаха дыма, пить больше воды и проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах.

"Медицинскими организациями оказывается вся необходимая медицинская помощь, организован проактивный телефонный обзвон пациентов из групп риска для раннего выявления лиц с обострениями хронических заболеваний для принятия мер по организации врачебных осмотров и возможной госпитализации", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения республики Лены Афанасьевой.

С начала пожароопасного сезона в медицинские организации Якутии за медицинской помощью в связи с задымлением по состоянию обратилось 42 человека, из них по болезням органов дыхания - 13 человек, по болезням системы кровообращения - 15 человек, за скорой медицинской помощью - 14 человек.

На начало суток в Якутии действуют 116 лесных пожаров с общей площадью более 320 тыс. га и 1 природный с общей площадью 1,5 га. Проводятся работы по тушению 54 пожаров на площади более 212 тыс. га и 1 ландшафтного пожара. Из них локализовано 2 лесных пожара на площади 311 га.