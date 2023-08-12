Жителя Приморья подозревают в мошенничестве на 23 млн рублей

По версии следствия, мужчина обеспечил приобретение родственнице права собственности на участок по цене почти в 13 раз ниже кадастровой

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Житель Владивостока подозревается в мошенничестве на 23 млн рублей при приобретении права собственности на государственную землю. По версии следствия, он совместно с другими лицами обеспечил покупку родственнице права собственности на участок по цене почти в 13 раз ниже кадастровой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

"По версии следствия, в период времени с марта 2006 года по апрель 2018 года в городе Владивостоке фигурант совместно с другими лицами путем обмана должностных лиц регистрирующих органов обеспечил приобретение своей близкой родственницей права собственности на земельный участок общей площадью 1,7 га кадастровой стоимостью свыше 25,5 млн рублей, при этом фактически заплатил за него лишь 2 млн рублей, что повлекло причинение бюджету Приморского края материального ущерба в особо крупном размере, а также утрату государством указанного участка", - говорится в распространенном сообщении.

Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.