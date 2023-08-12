В Тюмени в массовом ДТП пострадали два человека

Столкнулись шесть автомобилей

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло в Тюмени. В результате два человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в 23:00 напротив дома 63 на улице 50 лет ВЛКСМ Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомобилями Kia Rio, LADA Vesta, Volkswagen Jetta и KIA Cerato. В результате ДТП 27-летний тюменец, управлявший Volkswagen Polo, получил травмы. У мужчины присутствовали признаки опьянения, но пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Также в ДТП пострадала 39-летняя пассажирка Volkswagen Jetta", - говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области отстранили от управления транспортом 10 нетрезвых водителей, добавили в пресс-службе.