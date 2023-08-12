В Сочи возбудили дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с экскурсионным джипом

В результате аварии пострадали девять человек, среди которых дети и беременная женщина

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества после ДТП в Сочи, где пострадали девять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (пп. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант вместе со знакомыми, личности которых устанавливаются, предоставлял услуги "джиппинга" гражданам за плату. 11 августа во время перевозки группы туристов на автомобиле "УАЗ" в районе аула Солох-Аул Лазаревского района Сочи водитель превысил скоростной режим и врезался в скалу. В результате происшествия, по имеющимся данным, пострадали восемь пассажиров внедорожника, в том числе беременная женщина и двое детей 5 и 13 лет, а также водитель автомобиля. Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, угрозы жизни нет.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела руководителем следственного управления по краю поставлены на контроль.