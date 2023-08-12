В Нижегородской области ликвидировали пожар на полигоне ТКО

Возможной причиной возгорания могли стать погодные условия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Пожар ликвидировали на полигоне ТКО в Балахнинском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Пожар на полигоне ТКО в поселке Гидроторф ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ночью для ликвидации были привлечены силы и средства разных ведомств и подразделений, включая дорожные службы, лесничества. Возможной причиной возгорания могли стать погодные условия.

Пожар на полигоне начался вечером в пятницу. В результате возгорания никто не пострадал.

По информации управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, превышения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. "Концентрация вредных веществ в пределах нормы. Угроза здоровью отсутствует", - отмечается в сообщении ведомства.