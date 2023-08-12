В КБР на место обрушения горных масс вылетел вертолет со спасателями

По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек, еще пятеро пострадали

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России вылетели на вертолете на место обрушения горных масс в горах Кабардино-Балкарии, где пострадала группа туристов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в МЧС РФ.

"К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В ГУ МЧС по республике журналистам пояснили, что запланирована поэтапная эвакуация людей. "В 08:40 на место вылетел коммерческий вертолет фирмы Heliaction со спасателями на борту. Будут поэтапно эвакуировать всю группу. В группе семь человек. По предварительной информации, один человек погиб, но данные будут уточняться по прибытии спасателей", - сообщили журналистам.

Ранее сообщалось, что в Черекском районе КБР на месте стандартных ночевок группа туристов попала под камнепад. По предварительной информации администрации альпинистского лагеря "Безенги", погиб один человек, еще пятеро пострадали.