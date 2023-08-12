В Приморье двух иностранцев арестовали за участие в вооруженной банде

Одному из них предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания иностранцев в России

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Приморье заключил под стражу двух иностранных граждан, которым инкриминируется участие в устойчивой вооруженной группе, одному из них предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания иностранцев в России, сообщила прокуратура края в своем Telegram-канале.

"По версии следствия, фигуранты вошли в состав банды, созданной их соотечественником в январе 2023 года с целью нападения на граждан, совершения вымогательств денежных средств и других преступлений, обстоятельства которых в настоящее время продолжают устанавливаться. Так, один из фигурантов в июле 2023 года в составе группы лиц по предварительному сговору под вымышленным предлогом вымогал 100 тыс. рублей у своего знакомого с применением насилия к потерпевшему, который не передал денежные средства злоумышленникам, обратившись в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Кроме того, второй участник банды вступил в сговор с начальником отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, которая из личной заинтересованности вне очереди оформляла иностранным гражданам документы, позволяющие пребывать им на территории РФ. Она в том числе рассматривала заявления, поданные с нарушением сроков, установленных законом.

Двум иностранным гражданам инкриминируется участие в устойчивой вооруженной группе по ч. 2 ст. 209 УК РФ. Одному из них также предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ в составе организованной группы по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. "Второй мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). <...> С учетом позиции прокурора суд заключил мужчин под стражу сроком на 1 месяц 12 суток. Кроме того, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 12 суток начальнику отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю обвиняемой по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 1 ст. 285 УК РФ", - сообщила прокуратура.