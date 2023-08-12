Село Тереховка в Приморье осталось без света из-за затопления проводов ЛЭП

Уровень воды в реке Раздольной поднялся выше критической отметки

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Раздольной в Приморье поднялся выше критической отметки и затопил провода линий электропередачи (ЛЭП), что привело к отключению потребителей в селе Тереховка, сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Разлив реки Раздольной достиг критической отметки. Уровень воды в реке поднялся до проводов ЛЭП 10 кВ. Фидер № 17 и фидер № 33 подстанции "Тереховка" в настоящее время отключены. Энергетики уже направили дизельную установку для подключения потребителей в село Тереховка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время все бытовые потребители будут подключены к электроснабжению, но возможность восстановить нормальную схему на этом участке появится только после спада воды до нормальных значений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморских электрических сетей (филиал ДРСК), в настоящее время энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в пяти муниципальных образованиях Приморья, где из-за паводка произошли нарушения энергоснабжения.

"Работы ведутся в Уссурийском городском округе, Надеждинском, Партизанском, Хасанском и Яковлевском муниципалитетах Приморья. В Октябрьском муниципальном округе к большинству энергообъектов пока что отсутствует проезд для ремонтного и оперативного персонала для проведения аварийно-восстановительных работ из-за сложной паводковой ситуации. Аварийно-восстановительные работы завершились в Чугуевском муниципальном округе", - сообщили в пресс-службе.

В Уссурийском городском округе к большинству энергообъектов также отсутствует проезд для ремонтного и оперативного персонала. Всего Дальневосточная распределительная сетевая компания задействовала 14 бригад численностью 65 человек, а также необходимую специальную и автомобильную технику. В самых проблемных местах прорабатывается возможность подключения дизель-генераторных установок.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По данным министерства ГО и ЧС региона, в связи с ухудшением паводковой обстановки введены режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" в 14 муниципальных образованиях.