12 августа, 06:50
Военная операция на Украине

В Белгородской области системы ПВО за сутки сбили два беспилотника

Украинские войска за сутки выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам региона, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 12 августа. В Белгородской области в пятницу сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также за сутки украинские войска выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам региона, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"На подлете к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий", - сказал Гладков. По словам губернатора, еще один БПЛА сбит недалеко от поселка Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. Кроме этого, по хутору Панков ВСУ выпустили три минометных снаряда, по селу Терезовка - два артиллерийских.

В Белгородском районе в селе Журавлевка ВСУ сбросили гранату с беспилотного летательного аппарата. Еще одно неустановленное взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Демидовка в Краснояружском районе.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате обстрелов и сбросов боеприпасов нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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