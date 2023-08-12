В Коми площадь лесных пожаров увеличилась до 261 га

На тушение привлечено около 30 человек

СЫКТЫВКАР, 12 августа. /ТАСС/. Число лесных пожаров увеличилось в Республике Коми до четырех, а их площадь - до 261 га, три очага локализованы. Один пожар возник по вине местного населения, остальные - от гроз, чему способствует сухая и жаркая погода, сообщили ТАСС в Коми лесопожарном центре.

"Сегодня на утро обнаружен один новый пожар в Удорском районе, возник по вине местного населения. Он уже локализован на площади 0,8 га. Всего сейчас действуют четыре пожара общей площадью 261 га, из них три локализованы, в том числе самый крупный на 242,2 га в Усинском районе", - сообщили ТАСС в лесопожарном центре.

На тушение привлечено около 30 человек, в том числе 15 десантников-пожарных и 5 парашютистов-пожарных, 3 местных жителя, а также задействованы бульдозер, вездеход, малые пожарные комплексы и машины.

С 29 июля в Коми ограничено пребывание граждан в лесах из-за сухой и жаркой погоды. По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, с 11 августа чрезвычайная пожароопасность, превышающая критерий опасного явления, установилась в Усинском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах. По прогнозу, до середины следующей недели ожидается до плюс 29 градусов. Затем на смену антициклону с сухой погодой распространится циклон с умеренным дождями и грозами, дневная температура снизится до плюс 20-25.

Всего с начала этого сезона возникло 74 лесных пожара на площади 989,55 га. В прошлом году произошло 445 пожаров площадью более 61 тыс. га, горел лес в национальном парке "Югыд ва".