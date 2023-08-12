В семи областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Одесской и Николаевской областях

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В красной зоне находились Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Сумская, Одесская и Николаевская области, а также подконтрольные Киеву районы ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Тревога продлилась около получаса. Власти Кривого Рога сообщали о взрывах в городе, не приводя подробностей.

В новость внесены изменения (10:40 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.