Прокуратура КБР подтвердила гибель туриста во время камнепада в горах

Место происшествия находится в 3 км от альпинистского лагеря "Безенги"

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. В пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии подтвердили гибель туриста во время камнепада. Место происшествия находится в 3 км от альпинистского лагеря "Безенги", сообщили ТАСС в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Установлено, что 12 августа группа туристов, находившихся в 3 км от альпинистского лагеря "Безенги", у подножия горы Дыхтау попала под камнепад, в результате чего погиб один человек", - говорится в сообщении.

По факту происшествия организована прокурорская проверка качества оказания услуг, связанных с прохождением альпинистов по горной тропе в Черекском районе. Проверку проводит и следственное управление СК РФ по республике.

В Черекском районе Кабардино-Балкарии на месте стандартных ночевок группа туристов попала под камнепад. По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали. На место происшествия направлен вертолет со спасателями для эвакуации пострадавших.