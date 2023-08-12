В Дербенте рассказали о состоянии троих пострадавших при взрыве газа

Они находятся в тяжелом состоянии в реанимации, заявили в региональном Минздраве

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, пострадавшие в результате взрыва газа в Дербенте, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Дагестана.

"В результате хлопка газа в Дербенте, по предварительным данным, пострадали пять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

Позже медики выписали в удовлетворительном состоянии двух пострадавших детей.

"Двое детей, пострадавших при хлопке газа в городе Дербент, выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Их здоровью ничего не угрожает. В Дербентской ЦГБ продолжают получать лечение трое пострадавших", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале республиканского Минздрава сообщается, что для оказания помощи пострадавшим в Дербент направлен медицинский вертолет. На борту находятся специалисты Центра медицины катастроф, в том числе медики, специализирующиеся на помощи пациентам с ожогами. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "У двоих из детей состояние ближе к средней степени тяжести. Еще один ребенок в тяжелом состоянии с обширными ожогами в реанимации. Также двое его родителей в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Дербентской ЦГБ", - говорится в сообщении.

Решается вопрос транспортировки троих пострадавших в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. "Ребенок 14 лет с 95% ожогов поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции легких, он в крайне тяжелом состоянии. Двое взрослых в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, у мужчины - 60% поверхности тела. Все они получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в дагестанском Дербенте. Разрушений нет, в доме выбиты окна. По факту инцидента организована проверка прокуратурой республики.

В новость внесены изменения (11:30 мск) - добавляется информация о пострадавших