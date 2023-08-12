В Приморье водность большинства рек превысила норму в два-четыре раза

Река Раздольная поднялась на уровень в семь раз выше нормы

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Уровень воды в большинстве рек Приморья превышает норму в два-четыре раза, а река Раздольная поднялась на уровень в семь раз выше нормы, сообщает Приморский гидрометцентр в субботнем в гидрологическом бюллетене.

"Уровни воды достигли опасного гидрологического явления на реке Раздольная и ее малых притоках реках Борисовка, Казачка, Раковка, реках Откосная, Кулешовка, Спасовка, Абрамовка, Цукановка. Водность большинства рек края выше нормы в 2,1-4,0 раза, реки Раздольная - выше до 7,0 раз", - говорится в документе.

По данным гидрологов, 12 августа на большинстве рек продолжилось развитие дождевых паводков. Дополнительный подъем воды составил 0,5-1,8 м. Наиболее сложная паводковая ситуация сложилась на реках южных и западных районов края.

"Сегодня ночью максимальные уровни паводка прошли на большинстве малых рек края и начался спад воды. Подъем воды дождевого паводка сохраняется в среднем и нижнем течении рек. В связи с отсутствием прогнозируемых значительных дополнительных дождей в ближайшие сутки в верховьях рек и на малых водотоках завершится прохождение максимальных уровней паводка и ожидается постепенный спад воды. В среднем и нижнем течении рек прохождение максимальных уровней ожидается 13-14 августа и в начнется спад воды", - сообщает учреждение.

Уточняется, что в ближайшие двое суток сохранится подтопление большинства пониженных территорий края.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По данным министерства ГО и ЧС региона, в связи с ухудшением паводковой обстановки введены режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" в 14 муниципальных образованиях.