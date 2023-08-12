Как сообщила компания "Житомирводоканал", по предварительной информации, воды не будет до 20:00 мск

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украинский город Житомир остался без водоснабжения из-за аварии. Об этом в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила компания "Житомирводоканал".

"В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на сетях водоотвода, "Житомирводоканал" вынужден прекратить водоснабжение города Житомира", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что отключения начались с 08:00 мск и воды, по предварительной информации, не будет до 20:00 мск. В настоящий момент ведутся аварийно-ремонтные работы.

Компания также опубликовала точки и график подвоза воды населению. Причина аварии не сообщается.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 2022 года в Житомире проживало почти 1,8 млн человек.