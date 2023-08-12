Число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 80

Как сообщили в управлении округа Мауи, спасатели продолжают тушить вспышки и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи

ТАСС, 12 августа. Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 80. Об этом в пятницу сообщило управление округа Мауи (штат Гавайи).

"Спасатели продолжают тушить вспышки и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи, - говорится в опубликованном на сайте округа заявлении. - Число погибших составляет 80".

Лесной пожар начался на острове Мауи - одном из небольших островов Гавайского архипелага - в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасали береговая охрана и волонтеры.

Президент США Джо Байден распорядился о том, чтобы федеральные службы на Гавайях оказали содействие в тушении пожаров.