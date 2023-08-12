12 августа, 08:03

В КБР трех пострадавших во время камнепада в горах доставили в больницу

© МЧС России/ ТАСС

Эвакуация пострадавших продолжается

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Спасатели доставили на вертолете в больницу трех туристов, пострадавших во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:20 мск спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали в республиканскую клиническую больницу в городе Нальчике трех пострадавших. Всего в группе шесть человек, из них один погиб", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале МЧС РФ сообщается, что эвакуация пострадавших продолжается. "Воздушное судно со специалистами чрезвычайного ведомства направляется за оставшимися туристами", - говорится в сообщении.

В Черекском районе Кабардино-Балкарии на месте стандартных ночевок группа туристов попала под камнепад. По факту происшествия проверки проводят региональное управление СК РФ и республиканская прокуратура. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
© Информационное агентство ТАСС
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