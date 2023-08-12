В Уссурийск направили дополнительную технику для устранения последствий паводка

Всего задействовано 199 человек личного состава и 50 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Дополнительная инженерная техника направлена в Уссурийск Приморского края, где из-за паводка складывается сложная обстановка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Из Амурского спасательного центра в город Уссурийск направлена дополнительная инженерная техника в составе четырех самосвалов, одного фронтального погрузчика, одного трала, одного экскаватора. Также сегодня утром в Уссурийск дополнительно были направлены 48 спасателей МЧС России из Владивостока. Всего в настоящее время задействовано 199 человек личного состава и 50 единиц техники, в том числе 2 вездехода амфибии", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что техника будет применяться для усиления и отсыпки дорожного полотна там, где его размыло водой, для постройки защитных дамб и других видов работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. Также в составе дополнительной группы 10 человек.

По оперативным данным, в 17 муниципальных образованиях Приморского края остаются подтоплеными 543 жилых дома, 1 393 приусадебных участка, 40 участков автодорог.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко, в Уссурийске из-за прорыва дамбы в микрорайоне Семь ветров подтоплены несколько многоквартирных домов. "Идет эвакуация жителей. В городе развернуты пункты временного размещения, привлечены дополнительные отряды спасателей", - написал Кожемяко.

С 9 по 10 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По данным министерства ГОЧС региона на утро субботы, в связи с ухудшением паводковой обстановки введены режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" в 14 муниципальных образованиях.