Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в попытке поджога военкомата

Он пробудет под стражей до 9 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, задержанного с бутылкой с горючим у военкомата и подозреваемого в покушении на теракт. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давронбека Юлдошева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту арест по 9 октября 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как полагает следствие, Юлдошев, действуя совместно с неустановленными лицами, поздним вечером 10 августа, имея умысел на совершение террористического акта, нашел бутылку с горючим содержимым, а также предмет, служащий для получения открытого огня, после чего проследовал к зданию военного комиссариата на Большой Монетной улице в Петроградском районе. "Однако свой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение террористического акта, Юлдошев до конца не довел, так как его преступная деятельность была пресечена, а он задержан", - отметили в пресс-службе. Он был задержан 11 августа, обвинение пока не предъявлялось.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, 24-летнего злоумышленника, гражданина Узбекистана, задержали у военкомата. В отделе полиции на него составили административный протокол о нарушении режима пребывания в России.