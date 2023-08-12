Глава Дагестана назвал возможную причину взрыва газа в частном доме в Дербенте

В доме зафиксировали нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отметил Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что при обследовании частного дома в Дербенте, где в результате взрыва газа пострадали пять человек, по предварительным данным, зафиксировали нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"К сожалению, это уже второй инцидент с хлопком газа в жилом доме за эту неделю. Все обстоятельства выясняются, но в обоих случаях, по предварительным данным, уже можно сделать вывод о грубом нарушении техники безопасности при обращении с газовым оборудованием", - написал Меликов.

По его словам, на место вылетел вертолет санавиации для определения тяжести состояния пострадавших и уточнения возможности их транспортировки в республиканский ожоговый центр. "Вся необходимая помощь, материальная и психологическая, семье будет оказана", - отметил глава республики.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа в частном двухэтажном доме в Дербенте. Три человека, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии в реанимации.