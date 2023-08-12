В КБР спасатели завершили эвакуацию пострадавших во время камнепада в горах

Вывезено тело погибшего туриста

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолете всех туристов, пострадавших во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Вывезено тело погибшего туриста, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"МЧС России на вертолете эвакуировало всех пострадавших в горах Кабардино-Балкарии туристов. Они переданы врачам города Нальчика. Всего за два вылета вертолета спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировано пятеро пострадавших и один погибший", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, тело погибшего доставлено в альпинистский лагерь "Безенги". Погибший мужчина 1989 года рождения приехал в Кабардино-Балкарию из Санкт-Петербурга.

Утром в субботу в Черекском районе Кабардино-Балкарии на месте стандартных ночевок группа туристов попала под камнепад. В группе находились шесть человек, из них один погиб. По факту происшествия проверки проводят региональное управление СК РФ и республиканская прокуратура.