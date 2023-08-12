В Свердловской области автомобиль съехал в кювет

Погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Автомобиль на высокой скорости съехал с дороги в кювет и несколько раз перевернулся в Алапаевском районе Свердловской области. В результате ДТП два человека погибли, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В Алапаевском районе Госавтоинспекция устанавливает причины опрокидывания автомобиля, в котором погибли два человека. По предварительным данным, на улице Олимпийской в селе Санкино водитель автомобиля Lexus LX470 в результате неверно выбранной скорости, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где несколько раз перевернулся. От полученных травм водитель и пассажир скончались на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель во время опрокидывания выпал через разбившееся стекло, он не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажира зажало конструкцией автомобиля. По факту аварии проводится проверка.