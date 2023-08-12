В Минздраве КБР рассказали о состоянии пострадавших во время камнепада в горах

Один из туристов находится в тяжелом состоянии, еще двое доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Один из туристов, пострадавших во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии, находится в тяжелом состоянии. Еще двое доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале республиканского Минздрава.

"В настоящее время в РКБ города Нальчика находятся трое пострадавших из группы туристов, попавших под камнепад. Один человек находится в операционном блоке отделения сочетанной травмы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, переведены в отделение сочетанной травмы и нейрохирургическое отделение", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве отмечают, что медики были заранее оповещены о происшествии и готовы к приему пациентов. Учреждение обеспечено всеми необходимыми лекарственными препаратами. Медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме.

Утром в субботу в Черекском районе Кабардино-Балкарии на месте стандартных ночевок группа туристов попала под камнепад. В группе находились шесть человек, из них один погиб. По факту происшествия проверки проводят региональное управление СК РФ и республиканская прокуратура.