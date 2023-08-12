Вода в затопившей Уссурийск реке поднялась на рекордный уровень

Он достиг 10 м

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Река Раздольная, из-за которой на недостроенной дамбе образовался проран, поднялась на рекордные 10 м. В Уссурийске подтоплены жилые дома, развернуты пункты временного размещения, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в телеграм-канале, что на данный момент проходит эвакуация жителей из-за прорыва дамбы, привлечены дополнительные отряды спасателей. "Дамба не достроена, срок сдачи объекта в эксплуатацию в октябре, но река поднялась на рекордные 10 м, что выше, чем дамба. Ущерб считаем еще", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что так сильно вода в реке поднялась впервые.

В пресс-службе городской администрации добавили, что развернуты три пункта временного размещения, в них находятся примерно 150 человек, из которых почти 50 детей. "Обеспечены всем необходимым, горячим питанием, работают медики на ПВР, каждого обследуем, каждого кормим, каждого сопровождаем, место, ночлег - все есть", - добавили в пресс-службе.

Практически все жители постоянно приносят гуманитарную помощь, также работают волонтеры. "Волонтеров у нас очень много, помогают, молодцы жители, просто с улицы приходят", - отметили там.

"Из-за того, что вода продолжает прибывать, пришлось эвакуировать городской музей в другое помещение, которое используется в качестве хранилища. Никогда ранее музей от наводнения не страдал. Сам музей расположен рядом с площадью Победы, где у нас горит Вечный огонь, но из-за того, что вода продолжает прибывать, огонь тоже пришлось отключить", - заключили в пресс-службе.

О последствиях непогоды

Уссурийск - второй по величине город Приморья, в нем проживают почти 180 тыс. человек. Он стал одним из наиболее пострадавших от дождевого паводка муниципалитетов Приморья.

С 9 по 10 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По данным министерства ГО ЧС региона на утро субботы, в связи с ухудшением паводковой обстановки введены режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" в 14 муниципальных образованиях.