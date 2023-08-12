Жителей Дальнереченского района предупредили об угрозе подтопления

В зоне риска находятся шесть населенных пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Власти предупредили жителей Дальнереченского района на западе Приморья об угрозе подтопления, под нее попадают шесть населенных пунктов, сообщила в своем Telegram-канале администрация муниципального района.

"В условиях развития дождевого паводка, добегания паводковой волны по течению реки ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления в верхнем течении реки Малиновка. Под угрозу подтопления попадают следующие населенные пункты: Ариадное, Боголюбовка, Любитовка, Пожига, Поляны и Ракитное. На территории района находятся две группы поисково-спасательного подразделения Дальнереченска на круглосуточном дежурстве с целью оказания необходимой помощи населению", - сообщила администрация.

Развернуты три пункта временного размещения в селах Ракитное, Ариадное и Боголюбовка, подготовлен к развертыванию резервный пункт временного размещения в селе Малиново. На территории района находятся группы поисково-спасательного подразделения Дальнереченска на круглосуточном дежурстве с целью оказания необходимой помощи населению.

В населенных пунктах Ариадное, Боголюбовка, Любитовка, Пожига, Поляны и Ракитное проживают около 2 900 человек.

С 9 по 10 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По состоянию на утро субботы режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципальных образованиях.