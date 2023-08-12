12 августа, 09:53

В Тюменской области в ДТП погибли три человека

Автомобиль съехал с дороги

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на 5-м км автодороги в Тюменской области. В результате ДТП погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Трагедия произошла сегодня, предварительно, в ночное время на 5-м км автодороги подъезд к санаторию "Сибирь" в Тюменском районе. Здесь автомобиль "ВАЗ 2110" съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля - женщина и мужчина. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются, добавили в пресс-службе. 

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РоссияТюменская область
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