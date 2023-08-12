В Подмосковье задержали стрелявшего по проезжающим по дороге машинам

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину с травматическим пистолетом на дороге возле поселка Томилино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Информация о том, что по дороге возле поселка Томилино ходит мужчина с оружием поступила в полицию утром в субботу. "Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции гражданин был установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался житель города Москвы 1995 года рождения. У него изъят травматический пистолет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. "Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - добавили в главке. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

В правоохранительных органов ТАСС добавили, что, предположительно, мужчина обстрелял несколько проезжавших машин.