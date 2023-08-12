В районе Керченского пролива системы ПВО сбили две украинские ракеты

Крымский мост не поврежден, заявил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Две украинские ракеты сбиты средствами ПВО в районе Керченского пролива, мост не поврежден. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", - написал он.

Глава республики попросил соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Позже в оперштабе Крыма заявили, что движение по мосту восстановили. Ранее сообщалось, что на нем была поставлена дымовая завеса.

"Специальными службами была поставлена дымовая завеса", - написал советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В новость внесены изменения (14:19 мск) - добавляется информация о возобновлении движения