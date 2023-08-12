В Калининградской области здание детской школы искусств дало трещину

Из-за угрозы обрушения из жилой части здания эвакуирована приемная семья

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Двухэтажное здание детской школы искусств имени С. С. Прокофьева, рядом с котором велись земляные работы, дало трещину в городе Пионерский в Калининградской области. Из-за угрозы обрушения из жилой части здания эвакуирована приемная семья - двое взрослых и 18 детей, сообщила в субботу администрация муниципалитета на странице во "ВКонтакте".

"11 августа в 23:15 поступила информация, что в доме номер 12 на улице Вокзальная появились трещины на фасаде. На место прибыли сотрудники отделения пожарно-спасательной части, ОГ ГУ, полиции, коммунальных служб, глава и специалисты администрации ГО. Из-за угрозы обрушения элементов двухэтажного здания было принято решение об эвакуации людей. <...> Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным администрации муниципалитета, в здании 1953 года постройки располагается учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств имени С. С. Прокофьева", в жилой части - проживает приемная семья. Семья размещена в месте временного пребывания. "2 взрослых и 18 детей обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости. Специальная комиссия обследует здание на предмет дальнейшей эксплуатации", - сообщила городская администрация.

Региональное следственное управление СК РФ по региону начало проверку по сообщениям СМИ об инциденте. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Прокуратура области также начала проверку по факту произошедшего и взяла на контроль соблюдение жилищных прав многодетной семьи, эвакуированной из здания, в том числе вопрос предоставления ей надлежащего жилого помещения, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.