Наводнение в Уссурийске стало самым крупным за последние 10 лет

Точных данных о числе подтопленных домов и пострадавших жителей пока нет

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа.

"За последние 10 лет это однозначно самое сильное [наводнение], самое разрушительное, и по объемам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. <...> Где-то процентов 40, может, 35 пострадало", - сообщили в администрации. Там указали, что точных данных о числе подтопленных домов и пострадавших жителей пока нет.

Ранее в пресс-службе администрации городского округа сообщили ТАСС, что вода в реке Раздольная поднялась на рекордные 10 м, что выше уровня строящейся дамбы, защищавшей микрорайон "7 ветров", из-за этого вода подтопила жилые дома.

Уссурийск - второй по величине город Приморья, в нем проживают почти 180 тыс. человек. Он стал одним из наиболее пострадавших от дождевого паводка муниципалитетов Приморья. Из-за паводка, в частности, здесь прекращена подача газа к мемориалу Вечного огня, эвакуирован городской музей. В городе развернуты три пункта временного размещения, в них находятся примерно 150 человек, из которых почти 50 детей.

С 9 по 10 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По данным Министерства ГО и ЧС Приморского края на утро субботы, в связи с ухудшением паводковой обстановки введены режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" в 14 муниципальных образованиях.