В Амурской области подросток получил ожоги от удара током на вагоне грузового поезда

У пострадавшего обгорело 90% тела

ТАСС, 12 августа. Подросток взобрался на вагон-цистерну грузового поезда на железнодорожной станции в Амурской области, дотронулся до контактной сети и получил ожоги 90% поверхности тела, сообщило в своем Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Установлено, что днем 11 августа на железнодорожной станции Архара на 8 079-м км Дальневосточной железной дороги, расположенной в Амурской области, несовершеннолетний 2009 года рождения самостоятельно взобрался на вагон-цистерну грузового поезда, дотронулся до провода контактной сети и получил ожоги 90% поверхности тела в результате электротравмы", - говорится в сообщении.

Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Следователи осмотрели место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.