В Приморье из-за паводка пострадали 65 населенных пунктов

Тяжелая обстановка сохраняется в Уссурийске и Спасске-Дальнем, сообщило правительство Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Паводок из-за сильных дождей подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов в Приморье. Всего пострадали 65 населенных пунктов, сообщило в своем Telegram-канале правительство края.

"Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных, 1 983 приусадебных участка. Тяжелая обстановка сохраняется в Уссурийске и Спасске-Дальнем", - говорится в сообщении.

Так, в Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне "Семь ветров" подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона. В Спасске-Дальнем подтоплено 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме. Эвакуированы 304 человека.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Режим ЧС действует в 15 муниципалитетах. В пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек.