Пострадавших при взрыве газа в Дагестане санавиацией доставят на лечение в ожоговый центр

У пострадавших зафиксировали от 60% до 95% ожогов тела

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Пострадавших при взрыве бытового газа в Дербенте переведут на лечение в ожоговый центр республиканской клинической больницы. Трех пациентов забрал вертолет санавиации, сообщается в Telegram-канале республиканского Минздрава.

"Пострадавших при хлопке газа в Дербенте бортом медицинского вертолета эвакуируют в ожоговый центр республиканской клинической больницы", - говорится в сообщении.

При взрыве газа в частном доме в Дербенте были выбиты окна, пострадали пять человек. По факту инцидента организована проверка прокуратурой республики. Двух детей медики выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В больнице Дербента оставались трое пациентов - двое взрослых и подросток. У 14-летнего подростка зафиксированы 95% ожогов тела, состояние оценивалось как крайне тяжелое. Двое взрослых находились в тяжелом состоянии - у женщины ожоги 90% поверхности тела, у мужчины ожоги 60% поверхности тела.