В КБР при камнепаде в горах пострадали шесть человек

Еще один погиб

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Число пострадавших во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии увеличилось до семи, один из погиб. Их эвакуировали с места ЧП на вертолетах, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Помощь МЧС России потребовалась еще одному травмированному при камнепаде туристу. За ним вылетали спасатели Эльбурсского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете. Всего при камнепаде пострадали семь туристов, один погиб", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших и одном погибшем.

В Нальчике с пострадавшими работают психологи. Туристы прибыли из Санкт-Петербурга.

Утром в субботу в Черекском районе Кабардино-Балкарии на месте стандартных ночевок группа туристов попала под камнепад. По факту происшествия проверки проводят региональное управление СК РФ и республиканская прокуратура.