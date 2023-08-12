В Уссурийском городском округе паводок подтопил зоопарк

Часть животных эвакуировали

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Зоопарк "Чудесный" в селе Борисовка Уссурийского городского округа в Приморье подтоплен паводком, часть животных эвакуировали, сообщила ТАСС директор зоопарка Екатерина Зотова.

"Зоопарк подтоплен, животных кого-то подняли, кого-то эвакуировали уже. Вода пришла где-то после 15:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) и медленно, но еще поднимается. Енотов не эвакуировали, у них новые высокие вольеры, поэтому необходимости в этом нет, хищников, таких как лев, рыси, леопард тоже пока не эвакуировали, они в безопасности. Эвакуированы копытные - косули, як, пони, козочки и прочие", - сообщила Зотова.

Также подтоплен крупный приют для животных "Открой свое сердце" в Уссурийске, в котором содержатся около 800 собак и 100 кошек, в том числе, агрессивные и тяжелейшие по состоянию здоровья животные, которых невозможно эвакуировать. Этой ночью дежурили. <...>. Сегодня относительно спокойная ситуация, вода не поднимается, ни одна собака не погибла. <...> Там вода стоит, подтопление есть", - рассказали в пресс-службе краевого отделения партии "Единая Россия", волонтеры которой помогают приюту справиться со стихией.

Волонтеры подняли мешки с кормом и часть вольеров повыше, чтобы до них не добралась вода, почистили вольеры, некоторых животных пришлось переносить на руках, так как среди них есть спинальные, лежачие собаки. В воскресенье они собираются снова приехать в приют, чтобы проверить обстановку.

В пресс-службе местной администрации ранее ТАСС сообщили, что наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет, пострадало 35-40% его территорий. Вода в реке Раздольная поднялась на рекордные 10 м, что выше уровня строящейся дамбы, защищавшей микрорайон "7 ветров", из-за этого подтоплены жилые дома. Также там прекращена подача газа к мемориалу Вечного огня, эвакуирован городской музей. В городе развернуты три пункта временного размещения, в них находятся примерно 150 человек, из которых почти 50 - дети.

С 9 по 10 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях.