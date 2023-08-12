12 августа, 12:06

На Урале возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней, найденной в лесу

Тело девушки направили на экспертизу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки, тело которой обнаружили в лесополосе в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы Свердловской области. В городе Каменске-Уральском в лесополосе было обнаружено тело 16-летней девушки. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тело несовершеннолетней направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило в органы внутренних дел Каменска-Уральского вечером 9 августа. Тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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