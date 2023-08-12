Аксенов сообщил об еще одной сбитой ракете ВСУ над Керченским проливом

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Силы ПВО сбили еще одну ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Керченским проливом.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Еще одна ракета ВСУ сбита над Керченским проливом", - написал он.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в официальном Telegram-канале по ситуации на мосту. Власти обращаются ко всем крымчанам и гостям полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съемку стратегических объектов. "Ваш хайп помогает врагу корректировать удары", - написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате ракеты С-200, переделанной в ударной вариант.