12 августа, 12:22,
обновлено 12 августа, 12:44
Военная операция на Украине

Аксенов сообщил об еще одной сбитой ракете ВСУ над Керченским проливом

Алена Попова/ ТАСС
© Алена Попова/ ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Силы ПВО сбили еще одну ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Керченским проливом.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Еще одна ракета ВСУ сбита над Керченским проливом", - написал он.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в официальном Telegram-канале по ситуации на мосту. Власти обращаются ко всем крымчанам и гостям полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съемку стратегических объектов. "Ваш хайп помогает врагу корректировать удары", - написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате ракеты С-200, переделанной в ударной вариант. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация