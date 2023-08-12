В Ингушетии загорелись техстанция и автомагазины

Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Здание станции технического обслуживания и автомагазинов загорелось на площади 3 тыс. кв. метров в Ингушетии. Ведется ликвидация возгорания, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Огнеборцы совместно со спасателями отряда "Эрзи" ликвидируют пожар по улице Муталиева. Огонь охватил несколько этажей на площади 3 тыс. кв. м. Горят техстанция и автомагазины", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в городе Назрань. Техцентр и автомагазины расположены в одном многоэтажном здании. Информация о происшествии уточняется.