12 августа, 12:47,
обновлено 12 августа, 12:56

В Ингушетии загорелись техстанция и автомагазины

Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Здание станции технического обслуживания и автомагазинов загорелось на площади 3 тыс. кв. метров в Ингушетии. Ведется ликвидация возгорания, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Огнеборцы совместно со спасателями отряда "Эрзи" ликвидируют пожар по улице Муталиева. Огонь охватил несколько этажей на площади 3 тыс. кв. м. Горят техстанция и автомагазины", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в городе Назрань. Техцентр и автомагазины расположены в одном многоэтажном здании. Информация о происшествии уточняется. 

Теги:
РоссияИнгушетия
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