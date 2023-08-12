Небо над Синтаем окутал желтый дым из-за утечки на складе завода игрушек

Источник задымления удалось быстро ликвидировать

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Город Синтай с населением 7 млн человек в северной китайской провинции Хэбэй окутал желтый дым в результате утечки кислотных материалов на складе завода по производству игрушек компании Mailang Kids Toys. Об этом сообщили местные власти.

Как уточняется в распространенном заявлении управления по чрезвычайным ситуациям уезда Пинсян, где произошло ЧП, благодаря оперативным мерам компетентных ведомств источник задымления удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал. Ущерб от аварии составил 15 тыс. юаней (порядка $2 тыс. по текущему курсу).

Местные госорганы по охране окружающей среды ведут постоянный мониторинг качества воздуха в районах, которые прилегают к месту, где произошло задымление. Как утверждается, каких-либо проблем, связанных с ухудшением качества атмосферы, зафиксировано не было. Ведется следствие.

Город Синтай находится примерно в 300 км к юго-западу от Пекина.