В Калининградской области на трассе столкнулись пять автомобилей

Пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Пять автомобилей, следовавших в попутном направлении, столкнулись на федеральной автотрассе "Приморское кольцо" в Калининградской области. Пострадавших нет, причины ДТП устанавливаются, сообщили ТАСС в областном управлении ГИБДД.

"Столкнулись пять машин. Сообщение поступило около полудня. <...> Пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в инспекции. Собеседник агентства добавил, что все попавшие в аварию автомобили ехали в попутном направлении. Встречные полосы на этой автодороге разделены.

"Приморское кольцо" соединяет Калининград с аэропортом Храброво и курортными городами на побережье Балтийского моря.