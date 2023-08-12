12 августа, 12:53

В Калининградской области на трассе столкнулись пять автомобилей

Пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Пять автомобилей, следовавших в попутном направлении, столкнулись на федеральной автотрассе "Приморское кольцо" в Калининградской области. Пострадавших нет, причины ДТП устанавливаются, сообщили ТАСС в областном управлении ГИБДД.

"Столкнулись пять машин. Сообщение поступило около полудня. <...> Пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в инспекции. Собеседник агентства добавил, что все попавшие в аварию автомобили ехали в попутном направлении. Встречные полосы на этой автодороге разделены.

"Приморское кольцо" соединяет Калининград с аэропортом Храброво и курортными городами на побережье Балтийского моря. 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация