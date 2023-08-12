В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после хлопка газа в частном доме в Дербенте, в результате которого пострадали пять человек. Прокурором республики поставлен на контроль ход расследования дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства,

"Прокурором республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности и повлекшем возгорание газа в доме в Дербенте. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - сообщили в ведомстве.

Как установлено, 12 августа произошло возгорание газовоздушной смеси в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте. В результате пострадали пятеро жильцов дома, в том числе двое детей. "Причиной произошедшего стала утечка из газовой трубы, образовавшаяся ввиду несвоевременного проведения сотрудниками уполномоченных организаций ее регламентного технического обслуживания. Ход расследования уголовного дела прокурором республики поставлен на контроль", - добавили в прокуратуре.