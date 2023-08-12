12 августа, 12:55

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Источник подозрительного сообщения неизвестен, сообщила газета Le Parisien

ТАСС, 12 августа. Персонал и посетители Эйфелевой башни в VII округе Парижа эвакуированы из-за поступившего сообщения о "минировании". Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, эвакуация является "мерой предосторожности", источник подозрительного сообщения неизвестен. Также были эвакуированы ресторан и площадь вокруг самой достопримечательности.

Полицейские саперы прибыли на место для проведения проверки.

Компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни, назвала эвакуацию "обычной процедурой". 

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