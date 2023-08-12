12 августа, 13:23

В Архангельске произошел пожар в трюме сухогруза

Пострадавших нет

ТАСС, 12 августа. Пожар в трюме сухогруза "Терский берег" произошел в Архангельске, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Происходит горение в трюме сухогруза "Терский берег". Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе. На место направлены пожарные расчеты, создан штаб пожаротушения.

ЧП произошло по адресу: Архангельск, Маймаксанское шоссе, 49. Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагается Архангельский траловый флот, имеющий погрузочный причал. 

Теги:
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