12 августа, 13:46

В Заполярье в ДТП на трассе "Кола" пострадали четыре человека

Их доставили в медицинские учреждения

МУРМАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на участке федеральной трассы "Кола" в Мурманской области, пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, около двух часов дня в районе 1 507-го км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух транспортных средств: автомобилей Kia и Renault. В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека", - говорится в сообщении. Все пострадавшие находились в одном автомобиле, водитель и три пассажира Renault доставлены в медицинские учреждения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства произошедшего. 

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РоссияМурманская область
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