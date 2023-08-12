Алиханов выразил соболезнования родным летчиков в связи с крушением самолета Су-30

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким летчиков, погибших при крушении самолета Су-30 в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Приношу глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших, командованию Балтийским флотом. Весь регион сопереживает и разделяет невосполнимую утрату. Светлая память летчикам, выполнявшим свой долг", - сказал Алиханов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщили журналистам в Западном военном округе (ЗВО), самолет Су-30 потерпел 12 августа крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности Калининградской области, экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Су-30 - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. В середине 1990-х годов на базе Су-30 был создан экспортный вариант истребителя - Су-30К ("коммерческий").