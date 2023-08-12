Что известно об отраженных украинских атаках на Крым

Киевский режим предпринял 12 августа сразу несколько попыток атак на Крым и, в частности, на Крымский мост. Так, в ночь на субботу полуостров подвергся атаке 20 беспилотников, кроме того, днем Вооруженные силы Украины выпустили по Крымскому мосту две ракеты С-200. Беспилотники были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, силы противовоздушной обороны сбили обе ракеты. В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

ТАСС собрал основное об отраженных атаках.

Атака 20 беспилотников

Российские военные отразили в ночь на субботу атаку 20 украинских беспилотников по объектам на территории полуострова Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

14 украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО, а еще 6 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Предыдущая подобная атака БПЛА на полуостров была предпринята 30 июля. Тогда российские военные отбили нападение 25 беспилотников.

Ракетная атака

Как сообщил днем в субботу глава Крыма Сергей Аксенов, две украинские ракеты были сбиты средствами ПВО в районе Керченского пролива, мост не поврежден.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, спецслужбами на Крымском мосту была поставлена дымовая завеса.

В Минобороны уточнили, что Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была обнаружена и перехвачена российскими средствами ПВО.

Позднее над Керченским проливом силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ. В МО РФ указали, что это также была переделанная в ударный вариант С-200.

Последствия

В результате атак разрушений и пострадавших нет.

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в официальном Telegram-канале по ситуации на мосту.

Реакция МИД РФ

Крымский мост - объект гражданской инфраструктуры, нападения на него недопустимы, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. "Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - указала Захарова.

Предыдущие атаки на Крымский мост