12 августа, 14:36
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Военная операция на Украине

Что известно об отраженных украинских атаках на Крым

Алена Попова/ ТАСС
© Алена Попова/ ТАСС

Киевский режим предпринял 12 августа сразу несколько попыток атак на Крым и, в частности, на Крымский мост. Так, в ночь на субботу полуостров подвергся атаке 20 беспилотников, кроме того, днем Вооруженные силы Украины выпустили по Крымскому мосту две ракеты С-200. Беспилотники были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, силы противовоздушной обороны сбили обе ракеты. В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

ТАСС собрал основное об отраженных атаках.

Атака 20 беспилотников

  • Российские военные отразили в ночь на субботу атаку 20 украинских беспилотников по объектам на территории полуострова Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
  • 14 украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО, а еще 6 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
  • Предыдущая подобная атака БПЛА на полуостров была предпринята 30 июля. Тогда российские военные отбили нападение 25 беспилотников.

Ракетная атака

  • Как сообщил днем в субботу глава Крыма Сергей Аксенов, две украинские ракеты были сбиты средствами ПВО в районе Керченского пролива, мост не поврежден.
  • По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, спецслужбами на Крымском мосту была поставлена дымовая завеса.
  • В Минобороны уточнили, что Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была обнаружена и перехвачена российскими средствами ПВО.
  • Позднее над Керченским проливом силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ. В МО РФ указали, что это также была переделанная в ударный вариант С-200.

Последствия

  • В результате атак разрушений и пострадавших нет.
  • Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в официальном Telegram-канале по ситуации на мосту.

Реакция МИД РФ

  • Крымский мост - объект гражданской инфраструктуры, нападения на него недопустимы, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
  • По ее словам, подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. "Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - указала Захарова.

Предыдущие атаки на Крымский мост

  • В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате теракта повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.
  • В октябре прошлого года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Ремонтные работы завершились через несколько месяцев.
 
Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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