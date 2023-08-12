В Ярославле на Волге обнаружили разлив нефтепродуктов длиной 2,5 км

Специалисты начали процесс по ликвидации последствий

ТАСС, 12 августа. Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту наличия нефтепродуктов в реке Волга вблизи нефтебазы во Фрунзенском районе Ярославля. Протяженность разлива, по предварительным данным, составляет порядка 2,5 км, сообщила ТАСС старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева.

"Сегодня утром от судовладельцев поступила информация о том, что вблизи нефтебазы в Ярославле замечен разлив нефтепродуктов. Расстояние по береговой линии составляет, по предварительным данным, порядка 2,5 км", - сказала собеседница агентства, добавив, что точный объем попавших в реку загрязняющих веществ устанавливается. По ее словам, процесс по ликвидации последствий происшествия к настоящему времени уже начался: на месте находится специализированная организация, которая устанавливает боновые ограждения, чтобы впоследствии засыпать нефтепродукты сорбентом и собрать.

Кроме этого, специалисты природоохранной прокуратуры совместно с Ространснадзором и Росприроднадзором отбирают пробы, а также устанавливают виновника разлива для взыскания ущерба, причиненного водному объекту.