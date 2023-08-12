Умер пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Подросток, получивший сильные ожоги во время хлопка газа в Дербенте, умер в медицинском учреждении. Интенсивная терапия продолжалась девять часов, сообщается в Telegram-канале республиканского Минздрава.

"После девяти часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти 14-летнего ребенка, получившего ожоги при хлопке газа в городе Дербенте. С самого начала состояние его оценивалось как крайне тяжелое, более 95% поражения поверхности тела, искусственная вентиляция легких", - говорится в сообщении.

Возгорание газовоздушной смеси произошло в субботу в частном жилом доме в Дербенте. В результате пострадали пять человек, в числе которых дети. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, предварительной причиной названа утечка газа из-за нарушения регламента обслуживания оборудования.

Двух детей медики выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых и 14-летний подросток санавиацией были доставлены в ожоговый центр РКБ в Махачкале. По данным Минздрава Дагестана, у женщины ожоги 90% поверхности тела, у мужчины - 60% поверхности тела.