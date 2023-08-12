В Спасске-Дальнем число эвакуированных из-за обильных осадков выросло почти до 500 человек

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что спасатели дежурят на затопленных улицах

ТАСС, 12 августа. Почти 500 жителей эвакуировано из-за обильных осадков в Спасске-Дальнем, написал в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Работаем в Спасске-Дальнем, где из-за обильных осадков эвакуировано почти полтысячи жителей. Около 150 человек разместились в двух ПВР", - отметил он.

Кожемяко добавил, что спасатели дежурят на затопленных улицах. "После схода воды начнутся восстановительные работы", - уточнил он.

Ранее в Спасске-Дальнем были эвакуированы 304 человека. Отмечалось, что подтоплено 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме.

С 9 по 10 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По данным министерства ГО ЧС региона на утро субботы, в связи с ухудшением паводковой обстановки введены режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" в 14 муниципальных образованиях.